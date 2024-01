LPKF Laser Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Lpkf Laser & Electronics verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,2 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -1,27 Prozent, was zu einer Underperformance von -4,93 Prozent für Lpkf Laser & Electronics führte. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Lpkf Laser & Electronics um 14,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Lpkf Laser & Electronics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass Lpkf Laser & Electronics mit einem Kurs von 9,775 EUR inzwischen +8,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +15,68 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Lpkf Laser & Electronics als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 67,12 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,38 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Lpkf Laser & Electronics somit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.