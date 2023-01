LPKF Aktie – wird’s langsam was? LIDE Komponenten sichern Auftrag über „niedrigen zweistelligen Mio EUR“-Betrag

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

LPKF Aktie gilt seit langem als eine „Wette“ auf den Erfolg der zwei erklärten Zukunftstechnologien LIDE und ARRALYZE . Mehrere Prognosereduktionen, ein überraschender – wenn auch marginaler – Verlust in 2021 liessen die LPKF Aktie in ein Tal der Tränen fallen. Zweifel an der glänzenden Zukunft drückten die Aktie.

Abwärtstrend, der seinen Boden knapp über 7,00 EUR im Oktober fand und sich mittlerweile in einen klaren Aufwärtstrend drehte – bei aktuellen Kursen von 11,31 EUR (XETRA, 13:18 Uhr). Was ist passiert? Bestimmt halfen die Q3-Zahlen, die endlich mal die Prognosen trafen – auf reduzierter Basis, dafür aber am oberen Rand. Und seitdem konnte die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000) langsam wieder Vertrauen aufbauen: Ein Auftrag über rund 15 Mio EUR von der Solarindustrie Mitte November und heute mal ein Auftrag, der die Hoffnungen in LIDE zumindest mal stützt.

LPKF schliesst Vertrag über die „exklusive Entwicklung und Lieferung von Produktionsanlagen“.

Dabei geht es um den Einsatz im Advanced Packaging und Auftraggeber sei ein „führendes Halbleiterunternehmen“. Mit einem Umsatzvolumen im niedrigen zweistelligen Mio EUR-Bereich, mit Abwicklung über einen Zeitraum von drei Jahren und mit anschliessend geplanter Serienproduktion zwar kein Gamechanger, aber immerhin. Bei der aktuellen Guidance für 2022 mit einem Jahresumsatz zwischen 117 und 127 Mio EUR und einer Auftragsabarbeitung über drei jahre reden wir von vielleicht bestenfalls 5% Jahresumsatzanteil. Aber neben der Auftragsgrösse von mehr Relevanz sollte der zweite Teil der heutigen Unternehmensmeldung sein:

LPKF könne bei Abwicklung des Auftrags auf mehrere Kernkompetenzen seiner LIDE-Technologie zurückgreifen, die auch in anderen Anwendungen in der Halbleiterindustrie eingesetzt werde. Also endlich auch mal eine vom Umsatz her nennenswerte Bestätigung für die Strategie des Managements viel Zeit und Geld in die Entwicklung der beiden sogenannten Zukunftstechnologien zu stecken.

Und wie war’s 2022? Ausblick war wohl schwierig – besser als Versprechen, die dann doch nicht… Anders gesagt: LPKF scheint gelernt zu haben

Angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage sei die Planbarkeit und Vorhersehbarkeit der Geschäftsentwicklung von LPKF weiterhin eingeschränkt. LPKF konkretisierte jedoch zuletzt bei mehreren Kapitalmarktkonferenzen den Ausblick für 2022 und erwartet so einen Umsatz zwischen 117 und 127 Mio EUR und eine EBIT-Marge im Bereich zwischen 2 und 7 %.

Spannender die mittelfristigen Erwartungen des Managements – zuletzt beim EKF22 erläutert

Während man vom derzeitigen Kerngeschäft (steht quasi für den gesamten Umsatz 2022) mittelfristig Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, sollen neue Technologien wie LIDE und ARRALYZE mittelfristig Umsätze im niedrigen dreistelligen Mio EUR-Bereich beitragen können. Was fast eine Verdopplung des aktuellen Umsatzes bedeuten könnte – ZUKUNFTSVISION oder mehr als nur eine Vision? Am Kpaitlamarkt scheint man sich mit dne Vorstellungen des Managements anfreunden zu können. Und der heutige LIDE-bezogene Auftrag wird dieses Vertrauen bestätigen.



Dazu soll die EBIT-Marge „atraktive“ zweistellige Prozentsätze erreichen… Wäre doch mal was. Und bei Erreichen bestimmt auch ein ganz anderes Bewertungsniveau für die Aktie…

LIDE und ARRALYZE – bleiben gesetzt. Dauert halt…

Zuletzt auf dem EKF22 bekräftigte das LPKF-Management das Marktpotenzial derneuen Technologien und hält an den Wachstumsperspektiven sowohl in den bestehenden Geschäftsfeldern als auch in den neuen Bereichen LIDE und ARRALYZE fest.

LPKF Aktie nicht mehr „ganz unten“, aber weit entfernt von früheren Hochs, als mit LIDE & ARRALYZE Hoffnungen auf kurzfristige Erfolge genährt wurden. Hier ist das Management – gebranntes Kind scheut das Feuer – vorsichtiger geworden. Kann auf Dauer wieder Vertrauen zurückbringen, dass verloren war…



LPKF Laser setzt auf LIDE. LIDE?

Mit dem von LPKF Laser entwickelten LIDE-Verfahren (Laser Induced Deep Etching) ist es möglich, dünnes Glas schnell, präzise und ohne Beschädigungen wie Mikrorisse zu bearbeiten. Damit ist das LIDE-Verfahren eine Grundlagentechnologie für viele Bereiche der Mikrosystemtechnik,. Wie zum Beispiel für die Fertigung von Mikrochips, Displays, Sensoren oder MEMS. Und hier will man auch mit der Auftragsfertigung Geld verdienen. Für Kleinserien, Einmalprojekte oder einfach Kunden, die keine größeren Investitionen in eigene Maschinen tätigen und keine eigenen Prozess-Fähigkeiten aufbauen wollen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in Garbsen betreibt LPKF eine eigene LIDE-Fertigung „LIDE Fab“ von Glaskomponenten unter Reinraumbedingungen. Von hier aus beliefert das Unternehmen Kunden aus aller Welt mit hochpräzisen Bauteilen aus Glas für eine Vielzahl von Anwendungen.

