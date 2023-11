LOreal SA erwartet starken Umsatzsprung in Q4: Prognose und Ausblick auf Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

L’Oreal SA steht kurz davor, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal bekannt zu geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der L’Oreal SA Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der L’Oreal SA Aktie liegt bei 218,80 Mrd. EUR, und in nur 84 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal wird erwartet. Im 4. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 16,14 Mrd. EUR, während für dieses quartal ein Sprung um +29,73 Prozent auf 20,94 Mrd EUR prognostiziert wird. Auch beim Gewinn rechnet man mit einer Veränderung von +5,84% auf 2,43 Mrd EUR.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch – sie erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +29,73 Prozent sowie eine Steigerung des Gewinns um +5,84 Prozent auf insgesamt 5,84 Mrd EUR im Vergleich zum Vorjahr (5,52 Mrd EUR). Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 15,38 EUR liegen.

Aktionäre haben bereits Teile der Schätzungen vorab berücksichtigt und in den letzten 30 Tagen eine Kursveränderung von +7,47% festgestellt.

Analysten schätzen den längerfristigen Ausblick wie folgt ein: in den nächsten zwölf Monaten soll der Aktienkurs bei etwa 429 ,10 EUR stehen, was einen Gewinn von +3,24% auf den aktuellen Kurs bedeuten würde. Basierend auf diesen Schätzungen könnten Anleger in den nächsten zwölf Monaten mit einem Gewinn von +3,24% rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei L’Oreal SA und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand.

Es bleibt abzuwarten, ob die aktuellen Schätzungen und Prognosen für das Unternehmen eintreffen werden. Aktionäre sollten die Quartalszahlen genau verfolgen und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend treffen. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass diese Informationen lediglich eine Quelle der Information sind und keine Anlageempfehlungen darstellen.

