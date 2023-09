LOreal SA Quartalszahlen: Aktionärs-Erwartungen, Umsatzprognosen und Aktienkurs-Trends

L’Oreal SA steht kurz davor, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorzulegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens mit Sitz in Clichy, Frankreich. Nach aktuellen Schätzungen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Der Gewinn soll ebenfalls einen leichten Rückgang verzeichnen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten jedoch optimistisch und erwarten einen Anstieg des Umsatzes um 8,20 Prozent sowie eine Steigerung des Gewinns um 7,50 Prozent auf 4,37 Mrd. EUR. Damit würde der Gewinn pro Aktie auf Jahressicht bei 15,38 EUR liegen.

Der Aktienkurs von L’Oreal SA hat sich in den letzten 30 Tagen um -0,44% verändert. Die Analysten gehen davon aus, dass der Kurs in den nächsten 12 Monaten auf 428,80 EUR steigen könnte, was einem...