LOreal SA Aktie im Aufwärtstrend: Positive Quartalsprognosen trotz möglichen Gewinnrückgangs

Die L’Oreal SA Aktie befindet sich derzeit in einem positiven Aufwärtstrend, wie die Charttechnik zeigt. Der Gleitende Durchschnitt 50 stellt keinen Widerstand dar. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weiterhin steigen könnte.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen von L’Oreal SA im Vergleich zum Vorquartal entwickeln werden. Die Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang und einen Rückgang des Gewinns. Dennoch sind sie auf Jahressicht optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes und des Gewinns.

Für Aktionäre, die an einer Investition in L’Oreal SA interessiert sind, könnten dies interessante Entwicklungen sein. Die Experten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 425,10 EUR ein, was einem potenziellen Gewinn von +2,56% entspricht.

Es bleibt jedoch zu betonen, dass dies reine...