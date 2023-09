LONGi Solar und enercity schließen strategische Partnerschaft über Lieferung von Hi-MO 6 Modulen für deutschen PV-Endkundenmarkt

Frankfurt am Main (ots) -LONGi Solar Technologies und der Energiedienstleister enercity schließen eine strategische Partnerschaft über die Lieferung von Hi-MO 6-Modulen für insgesamt 12.000 Einfamilienhäuser. Ziel ist die zuverlässige Bereitstellung und Bevorratung von besonders leistungsstarken Solarmodulen für Photovoltaikanwendungen im Privatkundenbereich - für Neuinstallationen und Bestandsanlagen. Die Hi-MO 6-Module sind durch die einzigartige Rückkontakttechnologie (HPBC) besonders effizient, zuverlässig und kostensparend. LONGi erreicht damit einen weiteren Meilenstein bei der Einführung des Hi-MO 6-Moduls im deutschen Markt.Endkunden profitieren von schneller PV-Bereitstellung und hohem StromertragDie Module der Hi-MO 6-Serie bringen dem Endkunden einen höheren Stromertrag auf gleicher und oft begrenzter Dachfläche. Durch die neue Rückkontakt-Technologie besitzen die Module ein ausgezeichnetes Schwachlichtverhalten und sind damit besonders leistungsstark."Gemeinsam mit enercity setzen wir im Markt für PV-Endkundenanwendungen klare Akzente und bieten Solartechnologien, von der die deutschen Verbraucher messbare wirtschaftliche Vorteile haben", erklärt Nick Wang, Vizepräsident von LONGi DG in Europa. Das Hi-MO 6 Modul wurde eigens für Aufdachanlagen entwickelt.Der Energiedienstleister enercity mit Sitz in Hannover wiederum erweitert dank der Kooperation mit LONGi sein Produktportpolio an hochwertigen Komponenten für die Erzeugung von Solarstrom. "Qualität, Effizienz und Ästhetik sind exzellente Differenzierungsmerkmale. Unsere Kund:innen profitieren von beschleunigten Warenströmen langlebiger und hocheffizienter Energietechnologie. Mit fünf Prozent mehr Energie pro Jahr und zehn Jahren mehr auf die Produktgarantie haben wir für unsere Kund:innen ein unschlagbares Produkt", sagt enercity-CEO Susanna Zapreva. Die Kunden von enercity profitieren künftig von einer hohen technischen Leistung und einer Produktgarantie von 25 Jahren - im Endkundenbereich sind 15 Jahre marktüblich.Vollständige Pressemitteilung und Bildmaterial. (https://www.longi.com/de/news/enercity-strategische-partnerschaft-2023/)Pressekontakt:Nadine BütowLeiterin Kommunikation Europa (DG)nadinebuetow@longi.comTimo HelmkePR Manager Europa (DG)timohelmke@longi.comOriginal-Content von: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell