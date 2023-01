LOLLIPOP präsentierte sich auf dem weltgrößten Blockchain Summit in Bangkok

Singapur (ots/PRNewswire) -Die 23. Ausgabe des globalen Elitetreffens des World Blockchain Summit (WBS), Fostering the Future of Web 3.0, fand vom 8. bis 9. Dezember im The Athenee Hotel in Bangkok statt. Thailand hat sich zum Ziel gesetzt, eine Drehscheibe für alle wichtigen Akteure im Ökosystem von Blockchain, Kryptowährungen und web3 zu sein.Der WBS ist eine der größten Veranstaltungen der Branche und zieht Tausende von einflussreichen Personen aus der Blockchain-Branche an, darunter Entwickler, Investoren und Unternehmer. Die Veranstaltung, die 2017 zum ersten Mal in Dubai stattfand, war ein großer Erfolg und wurde von mehr als 400 Personen aus der ganzen Welt besucht. Internationale Experten präsentieren auf den Veranstaltungen aktuelle und zukünftige Trends zu Web3.0, DeFi, NFTs und anderen Themen.Investoren, Startup-Projekte, Unternehmen, Regierungsvertreter und Technologieführer kamen zusammen, um über die Zukunft der Branche und innovative Wege zur Umgestaltung von Geschäfts- und Regierungsfunktionen zu diskutieren.Mohammed Saleem, Gründer und CEO des WBS, sagte: „Da die weltweite Einführung der Blockchain-Technologie erhebliche Auswirkungen auf jeden Sektor der Wirtschaft und Industrie hat und Thailand sich als Krypto-Führer auf dem ASEAN-Markt herauskristallisiert, wollen wir die Krypto-Aficionados in einer zweitägigen Konferenz vereinen, mit dem Ziel, die Zukunft des Web3 zu fördern."Innovativer Ansatz von LOLLIPOPLOLLIPOP, ein Silber-Sponsor, präsentierte eines der prominentesten Projekte auf dem Summit. Das Team informierte die Besucher über die Nutzung des NFT-Marktplatzes im Metaversum und die Pläne von LOLLIPOP für die Zukunft.Die unverwechselbare Standkonzeption ermöglichte, sich mit ähnlichen und vielfältigen Projekten zu vernetzen. Dabei wurde insbesondere hervorgehoben, dass das Projekt nicht nur Spaß macht, sondern auch nützlich für den NFT-Marktplatz ist. Viele Fotos wurden gemacht, und die Leute bekamen buchstäblich einen Lollipop und andere Werbeartikel.Die Erfolge von LOLLIPOP auf dem SummitChad, Markenbeauftragter von LOLLIPOP, hielt einen beeindruckenden Vortrag über „LOLLIPOPs Rolle im Web3/Metaversum". Dabei unterstrich er: „Das Projekt verfolgt ambitionierte Ziele und LOLLIPOP wird ein unverzichtbarer Marktplatz für den Kauf und Verkauf von NFTs sein." Chads Rede beschrieb sehr eindrucksvoll, dass LOLLIPOP eine bahnbrechende Lösung bietet, die das Zeitalter des Metaversums revolutionieren wird.Informationen zu LOLLIPOPLOLLIPOP ist derzeit ein DeFi-System mit Swap- und Stake-Funktion unter Verwendung eines eigenen LPOP-Tokens und soll sich zu einem demokratischen und interoperablen Cross-Chain-NFT-Markt entwickeln. In der Hoffnung, den NFT-Marktplatz durch die Einführung einer reibungsloseren und benutzerfreundlicheren Plattform für die breite Öffentlichkeit weiterzuentwickeln.https://lollipoppool.org/Twitter: @LollipopBscFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1987864/image_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1987865/2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1987866/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lollipop-prasentierte-sich-auf-dem-weltgroWten-blockchain-summit-in-bangkok-301728621.htmlPressekontakt:communication@lollipoppool.orgOriginal-Content von: LOLLIPOP, übermittelt durch news aktuell