LM Funding America Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse von Lm Funding America zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,57 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,476 USD liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,49 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung abgegeben, wobei diese als "Neutral" eingestuft wurde. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Lm Funding America, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Lm Funding America ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,88 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit auch ein "Neutral"-Rating für Lm Funding America.