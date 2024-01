Ming Le Sports Aktie: Keine Angst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Ming Le Sports in den letzten Wochen kaum verändert hat. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ming Le Sports mit 0,06 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 29,92. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Ming Le Sports aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung. Das Unternehmen weicht um -3,56 Prozent vom Branchendurchschnitt ab.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,33 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,24 EUR liegt, was eine Abweichung von -6,77 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 1,3 EUR, was einer Abweichung von -4,62 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält Ming Le Sports eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.