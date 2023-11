LM Funding America Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die technische Analyse der Lm Funding America-Aktie zeigt einen deutlichen Abwärtstrend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,327 USD liegt, was einem Unterschied von -51,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,41 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-20,24 Prozent), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lm Funding America-Aktie zeigt einen Wert von 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis (55,35) neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lm Funding America.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Lm Funding America, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Aktie aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.