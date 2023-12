LMK AB Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Cheffelo-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Cheffelo in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien wurden als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cheffelo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,58 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,05 SEK liegt, was einer Abweichung von +38,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung von "Gut".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird Cheffelo hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Sentiments und der technischen Analyse ein überwiegend positives Bild für die Cheffelo-Aktie.