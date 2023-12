LL Lucky Games publ AB Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Internet-Kommunikation kann wichtige Hinweise auf die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer geben. Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ll Lucky Games in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb wir die Aktie neutral bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist die Ll Lucky Games-Aktie derzeit -26,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als schlecht eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -52,04 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem guten Rating führt. Bei einer Betrachtung des RSI der letzten 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Aktie von Ll Lucky Games neutral eingestuft wird, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien, als auch aus technischer Sicht und in Bezug auf die Anleger-Stimmung.