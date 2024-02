LL Lucky Games publ AB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Ll Lucky Games zeigt sich technisch betrachtet derzeit nicht in guter Verfassung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,77 SEK, während der Aktienkurs bei 0,301 SEK liegt, was einer Abweichung von -60,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,39 SEK zeigt eine Abweichung von -22,82 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine neutrale Stimmung bezüglich Ll Lucky Games. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Ll Lucky Games zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 60,42 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI im neutralen Bereich bei 61,17 Punkten. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung im Bereich des RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung festzustellen war und die Diskussionen keine außergewöhnliche Intensität aufwiesen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ll Lucky Games derzeit in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung erhält, sowohl technisch als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung und den RSI.