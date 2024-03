LK Technology Holdings Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Lk-Aktie zahlt eine Dividende in Höhe von 2,01 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (6,4 %) niedriger ist. Die Differenz von 4,39 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Lk. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, sodass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,41 HKD der Lk-Aktie -7,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -46,47 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,33, was 78 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche (46,4). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".