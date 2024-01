LK Technology Holdings Aktie: Aus und vorbei!

Die aktuelle Dividendenrendite von Lk beträgt 2,01 Prozent, was 4,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lk-Aktie beträgt 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher wird ihm ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 74,25 ebenfalls überkauft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Lk ist insgesamt negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lk beträgt 13, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 47 zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.