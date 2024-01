LKQ Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Lkq: Aktienanalyse und Empfehlung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Lkq liegt derzeit bei 13, was im Vergleich zum Branchenwert von 36,93 für Händler deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 64 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Lkq einen Wert von 2,16 Prozent auf, was 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite für die Branche "Händler" beträgt 3 Prozent. Daraus ergibt sich, dass die Aktie derzeit eher als unrentables Investment angesehen wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Lkq ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"- und 3 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Lkq als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 65 USD, was einer Erwartung von 37,48 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Aktie von Lkq basierend auf fundamentalen Kriterien, Dividendenrendite, Anlegerstimmung und Analysteneinschätzungen, was zu einer Empfehlung als "Gut"-Titel führt.