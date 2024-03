LKQ Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Der Aktienkurs von Lkq zeigt eine Rendite von -9,33 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Dies liegt mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Händler" verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,97 Prozent, wobei Lkq mit 16,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Lkq festgestellt werden. Dies wird anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Lkq in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lkq aktuell bei 50,31 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 52,23 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 49,8 USD, was einer Differenz von +4,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 14,58 und liegt damit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Händler) von 35. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.