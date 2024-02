LKQ Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Lkq hat sich in den letzten zwei Wochen laut unserer Redaktion überwiegend positiv entwickelt. Die Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger den Wert als besonders positiv bewerten. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, fielen größtenteils positiv aus. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen. Die Redaktion hat zudem 8 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Aus technischer Sicht wird die Lkq derzeit mit einem Kurs von 50,04 USD gehandelt, was +5,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume jedoch als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Lkq im letzten Jahr eine Rendite von -13,16 Prozent erzielt, was 3,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" beträgt -9,07 Prozent, und die Lkq liegt aktuell 4,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Lkq liegt derzeit bei 2,55 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent. Aufgrund dieser Differenz von -0,88 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.