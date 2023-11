LKQ Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Sensata Technologies":

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lkq diskutiert. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominierten vor allem positive Themen die Gespräche der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgehende und automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Sentiments erhält Lkq insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Zunächst betrachten wir den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Lkq-Aktie, der aktuell bei 53,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 44,97 USD liegt deutlich darunter (-15,53 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Lkq eine "Schlecht"-Bewertung. Nun betrachten wir den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 47,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (-4,97 Prozent). Auf dieser Grundlage ergibt sich ein "Neutral"-Rating für Lkq. Insgesamt wird Lkq auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Dividende: Anleger, die derzeit in die Aktie von Lkq investieren, können bei einer Dividendenrendite von 2,16 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,58 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -13,86 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Lkq damit 17,39 Prozent unter dem Durchschnitt (3,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" beträgt -16,35 Prozent, wobei Lkq aktuell 2,49 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.