LKQ Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen für Lkq betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare hauptsächlich positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Lkq in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Lkq hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 10,7 Punkte, was bedeutet, dass Lkq momentan als überverkauft eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 37,39, was darauf hindeutet, dass Lkq weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Auf fundamentaler Basis liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lkq bei 12,8, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,96 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Lkq in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Lkq daher als "Neutral"-Wert bewertet.