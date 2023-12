LKQ Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Die Diskussionen über Lkq in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Es wurden insgesamt drei Handelssignale ermittelt, davon zwei positive und ein negatives Signal. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Lkq bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lkq-Aktie wurde mit einem Wert von 15 ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 35,73, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für Lkq.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Aktie von Lkq in den letzten Monaten nur wenig Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" und "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für Lkq daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lkq liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Händler" (KGV von 36,82) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Lkq daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.