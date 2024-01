LIXIL Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Lixil Group":

Die Aktie von Lixil wird sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht bewertet. Gemäß der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 41,02 einen 76-prozentigen Anstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche auf, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der Schlusskurs der Lixil-Aktie lag am letzten Handelstag bei 1890,5 JPY, was einem Unterschied von +7,64 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen positiven Trend auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zeigt jedoch eine eher neutrale Tendenz, basierend auf der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung. Daher wird der Aktie von Lixil bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Lixil-Aktie, wobei die fundamentale Analyse auf eine Unterbewertung hinweist, während die technische Analyse und die Stimmungslage der Anleger positiver ausfallen.