LIXIL Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Lixil als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lixil-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,48 und ein Wert für den RSI25 von 37,53, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig. Daher erhält die Lixil-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über die Lixil-Aktie veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Lixil, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Lixil-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 34,38 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,81 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Lixil um 33,93 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.