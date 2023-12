LIXIL Aktie: Interessante Aussichten?

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Lixil im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie mit einer Rendite von -10,67 Prozent mehr als 34 Prozent darunter liegt. Die Branche der Bauprodukte verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 27,93 Prozent, wobei Lixil mit 38,6 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lixil derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 des Wertes liegt bei 1767,41 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1739,5 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,58 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 1660,02 JPY, was einer Abweichung von +4,79 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich das Rating "Neutral".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte. Daher erhält Lixil in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Lixil daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lixil ergibt sich ein RSI7 von 37,69 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,46 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Lixil-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.