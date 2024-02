LIXIL Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Lixil Group":

Der Relative Strength Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt dabei als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Lixil liegt bei 49,51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,23 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an drei Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lixil ausgetauscht, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 43,84, was bedeutet, dass die Börse 43,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Lixil zahlt. Dies ist 99 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Bauprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 22, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lixil verläuft aktuell bei 1766,28 JPY. Der Aktienkurs selbst ging bei 1961 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +11,02 Prozent aufgebaut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein positives Signal, mit einer aktuellen Differenz von +5,89 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.