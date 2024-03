LIXIL Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lixil Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lixil beträgt das aktuelle KGV 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 27 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Lixil damit Stand heute überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Lixil. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,33 Punkte, was bedeutet, dass Lixil momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Lixil ebenfalls weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,73), was zur Einstufung "Neutral" für den RSI25 führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lixil auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,88 % aus, was 2,21 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 %. Dies führt zur Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.