LITEBOXER VR EXPANDIERT NACH EUROPA

Boston, Usa (ots/PRNewswire) -Eine der ersten VR-Fitness-Apps startet in 16 europäischen LändernBOSTON, USA, 31. Januar 2023 /PRNewswire/-- Liteboxer, der Marktführer bei trainergeführten Workouts im Metaversum, gab heute seine internationale Expansion bekannt. Damit wird Liteboxer zu einer der ersten VR-Fitness-Apps, die international expandiert und Nutzern weltweit ein einzigartiges Workout-Erlebnis bietet. Verfügbare Länder: Irland, Deutschland, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, die Niederlande, Belgien, Frankreich, die Schweiz, Portugal, Spanien, Italien, Ungarn, Polen und Österreich.Seit der Einführung im März 2022 ist die Marke zur bevorzugten Fitness-App für Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt geworden. Sie hat enorme Resonanz erfahren und wurde bisher 900.000 Mal heruntergeladen.Liteboxer ist anders als jede andere Fitness-App auf dem virtuellen Markt. Sie wurde nach dem Motto Fitness First entwickelt: stimulierende reale Workout-Sessions mit echten Trainern, auf die Sie bequem von zu Hause aus zugreifen können. Nutzer erleben intensive Workouts mit echten Trainern, die Sie von jedem beliebigen Ort aus anleiten und herausfordern können.Wichtige Merkmale:- Mehrere Trainingsmodalitäten: Innovative Technologie bringt Nutzer mit Weltklasse-Trainern zusammen. Total-Body-Sessions verwenden interaktive Trainingsseile, Punchingballs und mehr. Mitt-Drill-Sessions simulieren das Training mit Schlagpratzen. Mit Punch Tracks können Nutzer Schläge mit dem Takt beliebter Songs und den Lichtern synchronisieren.- Passthrough-Modus: Mit der Passthrough-Technologie von Meta Quest können Sie jetzt sowohl ihre physischen als auch Ihre virtuellen Umgebungen für ein unvergleichliches Workout-Erlebnis kombinieren. Dies personalisiert die Übung noch weiter und ermöglicht es Ihnen, den persönlichen Trainer im Kontext Ihrer eigenen Umgebung zu sehen.- Musik aus den Charts: Mit einer Bibliothek von mehr als 150 hochplatzierten Hits wird Musik auf einzigartige, interaktive Weise in jede Übung integriert.„Wir freuen uns, unseren Nutzern in Europa unser innovatives VR-Fitnesserlebnis vorzustellen", so Jeff Morin, CEO von Liteboxer. „Wir glauben, dass unsere virtuellen Trainer die Art und Weise, wie Menschen trainieren, revolutionieren werden, indem sie das Gefühl erhalten, einen persönlichen Trainer zu Hause zu haben. Wir sind bestrebt, unsere Reichweite zu erweitern und unseren Nutzern in ganz Europa dieses einzigartige Fitnesserlebnis zu bieten."Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie liteboxer.com oder laden Sie Liteboxer noch heute kostenlos im Store von Meta Quest 2 herunter.Informationen zu Liteboxer Liteboxer wurde 2022 auf den Markt gebracht und kombiniert fortschrittliche Virtual-Reality-Technologie, Hit-Musik, Spieldynamik und fachmännisches Training, um die immersivsten Workouts der Welt zu kreieren. Liteboxer wurde entwickelt, um hochintensives Training so unterhaltsam wie das Spielen eines Videospiels zu machen und gleichzeitig Kardio, Kraft und mentale Stärke aufzubauen.tori@liteboxer.comMedienkontakt:Victoria Scotttori@liteboxer.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liteboxer-vr-expandiert-nach-europa-301732227.htmlOriginal-Content von: Liteboxer, übermittelt durch news aktuell