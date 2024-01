LION E-Mobility Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse der Lion E-mobility-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 3,03 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,02 EUR liegt, was einem Abstand von -33,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1,9 EUR erreicht, was einer Differenz von +6,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Lion E-mobility von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Lion E-mobility in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Es wird auch eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Lion E-mobility-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.