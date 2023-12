LION E-Mobility Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Lion E-mobility basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,08 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,08 EUR) um -32,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,89 EUR, was einer Abweichung von +10,05 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In den letzten beiden Wochen wurde Lion E-mobility von den privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lion E-mobility-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (44,74 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (37,5 Punkte) führen zu einer Einschätzung von "Neutral" für das Wertpapier.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat und die Rate der Stimmungsänderung gering war. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht" für die Lion E-mobility.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse und die Bewertung durch die Anleger auf eine eher neutrale bis schlechte Einschätzung der Lion E-mobility-Aktie hindeuten.