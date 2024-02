LINTECration Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Lintec-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 16,44, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Eine Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls ein überverkauftes Signal mit einem Wert von 29, was zu einer erneuten "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lintec-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 23,38 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer charttechnischen "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +11,12 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lintec eingestellt waren. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Lintec damit von der Redaktion für die verschiedenen Kriterien eine überwiegend positive Bewertung.