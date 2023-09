LIMINAL BIOSCIENCES GIBT DEN ABSCHLUSS DES PLAN OF ARRANGEMENT MIT STRUCTURED ALPHA LP BEKANNT

Laval, Québec, und Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Liminal BioSciences Inc. („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") freut sich bekanntgeben zu können, dass die Transaktion, die im Rahmen des zuvor angekündigten, gesetzlich vorgeschriebenen Plan of Arrangement gemäß den Bestimmungen des Canada Business Corporations Act zwischen dem Unternehmen und Structured Alpha LP („SALP"), einer Kommanditgesellschaft, die von ihrem Komplementär Thomvest Asset Management Ltd. verwaltet wird, heute abgeschlossen wurde (das „Arrangement"). Gemäß der Vereinbarung erwarb SALP alle ausgegebenen und umlaufenden Stammaktien von Liminal BioSciences (die „Aktien"), die derzeit nicht im Besitz von SALP oder seinen Tochterfirmen und verbundenen Unternehmen sind (die „Minderheitsaktien"), zu einem Preis von 8,50 US-Dollar pro Aktie, zahlbar in bar (die „Gegenleistung").Die registrierten Inhaber von Minderheitsaktien („Minderheitsaktionäre") werden daran erinnert, dass sie, um eine ihnen zustehende Gegenleistung zu erhalten, das Übermittlungsschreiben ordnungsgemäß ausfüllen, unterzeichnen und an Computershare Investor Services Inc. als Treuhänder zurücksenden müssen, zusammen mit dem/den Aktienzertifikat(en) und/oder der/den Benachrichtigung(en) des Direkten Registrierungssystems (DRS), die die früher von ihnen gehaltenen Aktien repräsentieren. Minderheitsaktionäre, die ihre Aktien über einen Broker, einen Investmenthändler oder einen anderen Vermittler halten, sollten die Anweisungen dieses Brokers, Investmenthändlers oder anderen Vermittlers sorgfältig befolgen.Aufgrund der Vereinbarung werden die Aktien nicht mehr am Nasdaq Capital Market gehandelt. Darüber hinaus wird das Unternehmen einen Antrag auf Beendigung seiner Tätigkeit als berichtender Emittent gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen stellen, eine Bescheinigung und Mitteilung auf Formular 15 bei der U.S. Securities and Exchange Commission einreichen, um seine Berichtspflichten gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen auszusetzen, und auch sonst die öffentlichen Berichtspflichten des Unternehmens beenden.Informationen zu Liminal BioSciences Inc.Liminal BioSciences ist ein in der Entwicklungsphase tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger und unverwechselbarer niedermolekularer Therapeutika konzentriert, die die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR) modulieren. Liminal BioSciences entwickelt eigene neuartige niedermolekulare therapeutische Kandidaten mit dem Ziel, die besten/ ersten Therapeutika für die Behandlung von Stoffwechsel-, Entzündungs- und Fibrose-Erkrankungen zu entwickeln, für die ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. Dabei nutzen wir unsere integrierte Plattform für die Arzneimittelentdeckung, unsere Expertise in der medizinischen Chemie und unser tiefes Verständnis für die GPCR-Biologie. Die Pipeline von Liminal BioSciences besteht aktuell aus drei Programmen. Der für die klinische Entwicklung ausgewählte Kandidat, LMNL6511, ein selektiver Antagonist für den GPR84-Rezeptor, wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine klinische Phase-1-Studie beginnen. Liminal BioSciences entwickelt darüber hinaus den LMNL6326 als Antagonist für den OXER1-Rezeptor, der auf die Behandlung von Eosinophilen-bedingten Krankheiten abzielt, sowie die GPR40-Agonisten, die sich beide in der präklinischen Phase befinden. Zusätzlich zu diesen Programmen, untersucht Liminal BioSciences weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.Liminal BioSciences unterhält aktive Geschäftstätigkeiten in Kanada und im Vereinigten Königreich.Informationen zu Structured Alpha LPThomvest Asset Management Ltd. ist der Komplementär von SALP. Thomvest Asset Management Ltd. und seine verbundenen Unternehmen sind eine Gruppe von Investmentgesellschaften, die Investitionen im Namen von Peter J. Thomson und seiner Familie tätigen.Vorausschauende AussagenDiese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts. Einige der vorausschauenden Aussagen sind an der Verwendung zukunftsgerichteter Wörter zu erkennen. Aussagen, die naturgemäß nicht historisch sind, einschließlich der Wörter „antizipieren", „erwarten", „vorschlagen", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „zielen", „prognostizieren", „sollten", „könnten", „würden", „dürften", „werden", „vorhersagen" und ähnliche Ausdrücke sollen vorausschauende Aussagen kennzeichnen. Diese vorausschauenden Aussagen enthalten im Allgemeinen Aussagen, die naturgemäß voraussagend sind und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder darauf Bezug nehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die sich auf das Geschäft von Liminal BioSciences im Allgemeinen beziehen, die Einstellung der Börsennotierung der Aktien von Liminal BioSciences und die Einreichung eines Antrags auf Beendigung seiner Tätigkeit als berichtender Emittent in Kanada sowie deren Zeitpunkt.Diese Aussagen sind „vorausschauend", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Prognosen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen vorausschauenden Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinträchtigen oder wenn sich unsere Prognosen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: dem Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten mit Aktionären im Zusammenhang mit dem Arrangement zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen; den Auswirkungen von Unterbrechungen des Arrangements auf das Geschäft von Liminal BioSciences; Ungewissheiten im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, klinischen Studien und damit verbundenen behördlichen Prüfungen und Genehmigungen; dem erwarteten Cash Runway von Liminal BioSciences und der Fähigkeit von Liminal BioSciences, aktiv nach Möglichkeiten zur Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten oder kommerziellen Möglichkeiten im Zusammenhang mit unseren Vermögenswerten zu suchen und diese abzuschließen; der Abhängigkeit von Liminal BioSciences von Dritten bei der Durchführung, Beaufsichtigung und Überwachung bestehender klinischer Studien und potenzieller künftiger klinischer Studien; Entwicklungen bei den Konkurrenten von Liminal BioSciences und auf dem Markt für die Produktkandidaten von Liminal BioSciences; und das Geschäft, die Betriebsabläufe und die Zeitpläne für die klinische Entwicklung und Planungen können durch geopolitische Ereignisse und makroökonomische Bedingungen, einschließlich steigender Inflation und Zinssätze und unsicherer Kredit- und Finanzmärkte und damit zusammenhängende Angelegenheiten negativ beeinflusst werden; und andere Risiken und Ungewissheiten, die Liminal BioSciences betreffen, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, sowie anderer Einreichungen und Berichte, die Liminal BioSciences von Zeit zu Zeit veröffentlicht. Daher können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte vorausschauende Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese vorausschauenden Aussagen und Schätzungen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Nicole Rusaw, Chief Financial Officer, n.rusaw@liminalbiosciences.com