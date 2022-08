Los Angeles (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat heute ihre Herbstkollektion 2022 vorgestellt. Unter dem Titel „Safari Style: An Expedition in Silk" ist die Kollektion eine stilistische Entdeckungsreise mit schicker, von der Safari inspirierter Seide und zeitlosen, praktischen Silhouetten, die für das Stadtleben gemacht sind.„Jede Frau verdient es, sich in dem, was sie täglich trägt, wohl und sicher zu fühlen, sei es beim Einkaufen, im Urlaub oder bei anderen Gelegenheiten. In diesem Herbst haben wir das Fachwissen unseres Teams genutzt und freuen uns, es mit verschiedenen Variationen eleganter, stilvoller, klassischer und dennoch funktioneller Kleidungsstücke für moderne Frauen umzusetzen", so David Wang, CEO von LILYSILK.Die neue Sandwashed Silk, die in der Kollektion vorgestellt wird, wird mit einer speziellen Sandwaschtechnik hergestellt, die dem Seidenstoff eine weiße Flaumschicht auf der Oberfläche und ein Vintage-Aussehen verleiht. Das Ergebnis ist eine weichere und faltenresistentere Seide mit mattem Glanz, die sich wie Seide anfühlt und wie Wildleder.LILYSILK integriert den Stoff in seine neue Kollektion aus Seidenhemd mit Schulterklappen, Safari-Trench-Kleid und Safari-Jumpsuit, die sich durch ihre weiche Textur auszeichnen. Das Seidenhemd, eine zeitgemäße Variante des traditionellen Button-down-Hemdes, ist dank seiner Schulterklappen, funktionellen Klappentaschen mit militärischer Inspiration und den LILYSILK-Lilienschnallen, die einen besonderen Charme versprühen, das ideale Kleidungsstück für den Herbst. Das Sandwashed Safari Trench-Kleid steht für Weiblichkeit, Mode und Funktionalität und ist vielseitig von morgens bis abends einsetzbar.Der Louisville Print, der vom amerikanischen Louisville Equestrian inspiriert ist, ist ein neuer Druck, der diesen Herbst eingeführt wird. Eine kraftvolle LILY CROWN präsentiert sich auf einer vergoldeten Zierscheibe aus schwarzem Onyx mit elegantem Lilien-Dekor, prächtig, raffiniert und voller zurückhaltender Kraft. Feminin, elegant und unbestreitbar schick - vom Louisville Print Trench-Kleid über das Hemdblusenkleid bis hin zum Schlagrock und Schal - strahlen sie die für den Louisville Print charakteristische Kraft aus.LILYSILK stellt außerdem seine opulente Kaschmir-Kollektion vor, die das ultimative Erlebnis von Weichheit und zeitlosem Stil mit einer einzigartigen Mischung aus Leichtigkeit, Komfort und hoher Qualität bietet. Die leichte und dennoch bequeme Strickjacke mit V-Ausschnitt aus Kaschmir und das gestrickte Tanktop aus der Kollektion sind ideal für kühle Herbsttage.Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881508/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1881509/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1881510/image_3.jpgPressekontakt:Sherry Zhang,sherry@bybest.cnOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell