LILYSILK startet Partnerschaft mit One Tree Planted, um die Umwelt zu entlasten, indem für jeden Online-Einkauf im April ein Baum gepflanzt wird

New York, 31. März 2023 (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen ein besseres und nachhaltigeres Leben zu ermöglichen, gab am 31. März eine besondere Partnerschaft mit One Tree Planted (https://onetreeplanted.org/) bekannt, einer gemeinnützigen Organisation, die es jedem ermöglicht, der Umwelt zuliebe, dort Bäume zu pflanzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Vom 1. bis 30. April 2023 wird für jede Online-Bestellung, die auf der Webseite von LILYSILK aufgegeben wird, ein Baum gepflanzt, was das starke Engagement von LILYSILK für die globale Wiederaufforstung unterstützt.LILYSILK ist der festen Überzeugung, dass Abfallvermeidung einen Unterschied macht, wobei Nachhaltigkeit das Herzstück der Vision und der Ziele von LILYSILK ist. Durch Aktionen wie der Partnerschaft mit dem TerraCycle-Recyclingprogramm (https://www.lilysilk.com/us/terracycle?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=otp) bei der alle nicht spendenfähigen LILYSILK-Textilien, einschließlich Bettwäsche, Kleidung und Nachtwäsche aus Seide und Kaschmir, kostenlos recycelt werden, der Einführung der„Zero Waste Movement" (https://www.lilysilk.com/us/zero-waste?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=otp) von LILYSILK und einer kürzliche Umstellung auf Recycling und abbaubare, kompostierbare Taschen zur Abfallreduzierung, bahnt sich die globale Seidenikone einen Weg in Richtung Abfallvermeidung und nachhaltige Praktiken.David Wang, CEO von LILYSILK erklärte dazu: „Nachhaltigkeit und Umweltschutz haben für uns seit langem eine hohe Priorität, daher nährt das Pflanzen von Bäumen nicht nur uns, sondern den ganzen Planeten. Wir fühlen uns geehrt, mit One Tree Planted bei einem so wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten, und wir sind sehr stolz auf die Auswirkungen auf die Umwelt, die wir gemeinsam mit unseren Kunden erzielen können."„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LILYSILK und all der großartigen Arbeit, die wir als Ergebnis dieser Partnerschaft leisten können", so Ashley Lamontagne, Forest Campaign Manager von One Tree Planted. „Die Bäume, die wir gemeinsam pflanzen, werden für die kommenden Jahre positive Auswirkungen auf die Natur, die biologische Vielfalt und die Menschen haben".Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken mit dem Ziel, Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Wir kümmern uns umeinander und um den Planeten, und das ist, was uns antreibt. Seide ist nicht gleich Seide: Wir stellen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern her, verpflichten uns zur Abfallvermeidung und bieten einen hervorragenden Service. Wir möchten Ihnen in jedem Augenblick, an jedem Tag und für immer höchsten Komfort bieten. Es ist unser Ziel, Ihnen ein spektakuläres Leben zu ermöglichen und den Planeten zu einem besseren Ort zu machen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2044113/image_1.jpg