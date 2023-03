LILYSILK ruft anlässlich des Weltschlaftags (World Sleep Day) 2023 zu mehr gesundem Schlaf auf

New York, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, deren Ziel es ist, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, ruft anlässlich des Weltschlaftags (World Sleep Day) am 17. März die Menschen weltweit dazu auf, mehr auf ihren gesunden Schlaf zu achten. Um sicherzustellen, dass jeder Fan seinen perfekten Seidenkissenbezug für gesunden Schlaf in jeder Nacht findet, bietet LILYSILK eine fantastische 100-tägige Probephase für Kissenbezüge (https://www.lilysilk.com/us/bedding/sheets/silk-pillowcases.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=sleepday) an.„Schlaf spielt unser ganzes Leben lang eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden," erklärte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „LILYSILK war schon immer bestrebt, nur die beste Seide der Güteklasse 6 A zu verwenden, um Ihren täglichen Schlaf in eine erholsame Reise voller Komfort zu verwandeln."Seide ist dafür bekannt, dass sie die Schlafqualität verbessert, da sich die natürliche Seidenfaser sehr weich und geschmeidig anfühlt. Die weiche Berührung macht den Schlaf auf (in) Kissenbezügen und -laken aus Seide äußerst angenehm und entspannend. Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow versteht das nur zu gut (https://www.prnewswire.com/news-releases/actress-gwyneth-paltrow-embraces-a-cozy-lifestyle-with-lilysilk-301430783.html). Sie hat kürzlich ein wunderschönes Foto von sich in ihrem LILYSILK 22MM Gold Piping Silk Pajamas-Set (https://www.lilysilk.com/us/22mm-gold-piping-silk-pajamas-set.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=sleepday) in Marineblau auf Instagram gepostet und dazu geschrieben: ,,Bleibe bis auf weiteres hier ... @lilysilk, ihr macht es Mädchen zu einfach, den ganzen Morgen im Bett zu bleiben."Die Teilnahme an der kostenlosen Probephase könnte nicht einfacher sein: Wenn die Fans ihren neuen Seidenkissenbezug nicht mögen, können sie ihn einfach an LILYSILK zurückschicken und erhalten eine volle Rückerstattung. Dazu ist der Originalkaufbeleg notwendig und die 100 Nächte Probephase ist streng auf eine Rückgabe pro Haushalt beschränkt. LILYSILK verkauft keine gebrauchten Artikel weiter und zurückgegebene Kissenbezüge werden an eine Wohltätigkeitsorganisation nach Wahl von LILYSILK gespendet. Ein neues 100 Nächte-Logo zeigt seit kurzem in der Produktvorschau an, welche Kissenbezüge für die Erprobung verfügbar sind.Zur Feier des Weltschlaftages bietet LILYSILK seinen Kunden vom 10. bis 17. März 2023 exklusive Rabatte mit speziellen Codes für jede Art von Nacht- und Bettwäsche, Bettlaken, Schlafmützen, Augenmasken und Haargummis. Bitte gehen Sie auf den Link (https://www.lilysilk.com/us/sleep-day-2023?utm_source=pr+news&utm_medium=news&utm_campaign=sleepday), um mehr zu erfahren.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken. Wir kümmern uns umeinander und um den Planeten und das treibt uns an. Nicht jede Seide ist gleich: Wir fertigen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern und setzen uns für Nullabfall ein. Wir möchten Ihnen jeden Augenblick, jeden Tag und für immer ultimativen Komfort bieten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2031376/LILYSILK_Urges_Everyone_Care_More_Sleep_Health_World_Sleep_Day.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lilysilk-ruft-anlasslich-des-weltschlaftags-world-sleep-day-2023-zu-mehr-gesundem-schlaf-auf-301770335.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,E-Mail: pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell