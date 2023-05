LILYSILK glänzt an Prominenten bei den Filmfestspielen von Cannes 2023

New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, sorgt weiterhin für Aufsehen in der Modewelt, denn ihre Glossy Silk Mini Robes (https://www.lilysilk.com/us/glossy-silk-mini-robe-for-women.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=CANNES20230530) standen bei den Filmfestspielen von Cannes 2023, die vom 17. bis 27. Mai stattfanden, im Rampenlicht. Namhafte Prominente haben sich für die Verlockungen von LILYSILK entschieden und sich während des berühmtesten Filmfestivals der Welt mit den Glossy Silk Mini Robes geschmückt.Das amerikanische Supermodel und TV-Persönlichkeit Gigi Hadid wurde vor kurzem auf einer Reihe von Bildern auf Instagram (https://www.instagram.com/p/Cstp5_rJkS_/) gesichtet, auf denen sie in der Robe zu sehen war, während sie sich auf die Filmfestspiele von Cannes vorbereitete. Die atemberaubenden Bilder fangen ihre Anwesenheit auf einem Balkon vor der Kulisse eines malerischen Meerblicks ein. Auch die italienische Schauspielerin Simona Tabasco, bekannt durch ihre Rolle in der HBO-Serie The White Lotus, postete ein kurzes Video auf Instagram (https://www.instagram.com/p/CsjkoWBOT67/), in dem sie die luxuriöse LILYSILK-Robe trug, während sie sich auf den roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes vorbereitete. Das Video wurde auch in der Zeitschrift Vanity Fair veröffentlicht.„Es ist eine große Ehre, die wiederholte Präsenz von LILYSILK an beliebten Prominenten bei ikonischen Veranstaltungen wie den Filmfestspielen von Cannes zu erleben. Mit ihrer wachsenden Beliebtheit bei Prominenten und Modebegeisterten gleichermaßen definiert LILYSILK auch weiterhin Luxus und Komfort in der Welt der Mode neu", so David Wang, CEO von LILYSILK. „Unser Ziel ist es, Menschen zu einem besseren Lebensstil zu inspirieren, und das motiviert unsere Designer weiterhin dazu, die Grenzen der Mode zu überschreiten und dabei höchsten Komfort zu gewährleisten".Erleben Sie den Inbegriff von Luxus und Eleganz mit der Glossy Silk Mini RobeGefertigt aus 100 % Maulbeerseide der Güteklasse 6 A, bietet diese Robe (https://www.lilysilk.com/us/glossy-silk-mini-robe-for-women.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=CANNES20230530) ein hautfreundliches und atmungsaktives Erlebnis wie keine andere. Der 22 Momme Charmeuse Seidenstoff verleiht ihr eine glänzende, glatte und weiche Textur, die sich unglaublich verwöhnend anfühlt. Mit leicht überschnittenen Schultern, einem passenden Gürtel und einer entspannten Passform strahlt diese Robe mühelosen Stil und Komfort aus.Die Glossy Silk Mini Robe ist zur ersten Wahl für Prominente geworden, wenn es darum geht, sich vor wichtigen Ereignissen glamourös zu fühlen. Prominente wie Madelyn Cline und Maude Apatow (https://www.prnewswire.com/news-releases/rising-stars-of-hollywood-don-lilysilk-robes-ahead-of-met-gala-2023-301818182.html) wurden in ihren Seidenroben gesehen, als sie sich für die unvergessliche Met Gala 2023 in Schale warfen.Dies ist nicht das erste Mal, dass Prominente bei großen Anlässen LILYSILK-Kleidung tragen. Auch bekannte Hollywood-Stars wie Anne Hathaway (https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hathaway-exudes-effortless-chic-in-lilysilk-during-the-75th-cannes-film-festival-301556495.html) und Kristen Stewart (https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-celebrity-styles-set-spectacular-fashion-trends-at-leading-international-film-festivals-301757598.html) wurden bei verschiedenen glamourösen Veranstaltungen in LILYSILK gesichtet.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2088095/Gigi_Hadid_spotted_wear_LILYSILK_Glossy_Silk_Mini_Robe.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lilysilk-glanzt-an-prominenten-bei-den-filmfestspielen-von-cannes-2023-301837642.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell