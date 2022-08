LILYSILK feiert 12 Jahre voller Erfolge und Wachstum

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Seidenmarke LILYSILK freut sich, ihr 12-jähriges Wachstum ankündigen zu können. In dieser Zeit hat die Marke ihre Identität als Experte für Seidenbekleidung und Innovator gestärkt, der sich der Kreation ultrabequemer und eleganter Damenmode aus luxuriösen Seidenstoffen verschrieben hat.Der neue Meilenstein wird durch ein neu gestaltetes Logo hervorgehoben, das eine Lilienkrone mit zwei schwebenden Buchstaben „S" zeigt, die sich um das „I" wickeln, das eine weibliche Figur symbolisiert. Das neue kurvenreiche Symbol feiert feminine Schönheit, das mit seidiger Eleganz erstrahlt und ein neues Kapitel für LILYSILK einläutet und weiterhin die besten Seidenprodukte für Kunden weltweit herstellt.„Es waren fantastische 12 Jahre, dank der Unterstützung unserer Kunden und Partner, die uns geholfen haben, von einem Erfolg zum nächsten zu gelangen. Wir möchten uns bei Ihnen allen bedanken, dass Sie uns bei jedem Schritt auf unserem Weg begleitet haben", so David Wang, CEO von LILYSILK.In diesem Jahr knüpfte LILYSILK an sein klassisches Design an und kombinierte es mit Neuerungen, um einen Aufbruch zu signalisieren. Die Marke hat einen neuen Druck, „Vintage Lily", und eine neue Farbe, „Lily White", eingeführt. Für mehr Flexibilität hat LILYSILK das Silk Oversize Style (SOS)-Shirt (https://www.lilysilk.com/us/lilysilk-sos-shirt.html) eingeführt, bei dessen Design Funktionalität und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Ziel war es, das ultimative „Alltagsshirt" zu entwerfen. LILYSILK hat sich auch mit Mika Ninagawa (https://www.lilysilk.com/us/mikaninagawa), einer japanischen Filmemacherin und Fotografie-Ikone, zusammengetan und eine spezielle Sommerkollektion auf die Beine gestellt.Die neuen Designs machten sofort Furore und standen auf der Go-to-Fashion-Liste der A-Promis, die von Viola Davis (https://www.prnewswire.com/news-releases/viola-davis-dons-lilysilk-for-people-magazine-cover-and-deadline-contenders-event-301528910.html) getragen wurden. Ein weiteres atemberaubendes Stück, der Rectangular Silk Lily Scarf (https://www.lilysilk.com/us/stunning-rectangular-silk-lily-scarf.html), wurde von Anne Hathaway (https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hathaway-exudes-effortless-chic-in-lilysilk-during-the-75th-cannes-film-festival-301556495.html) bei den 75. Filmfestspielen in Cannes getragen.Neben dem Glamour im Rampenlicht ist LILYSILK auch ein Verfechter nachhaltiger Mode und leitet eine Reihe von Initiativen, um seinen CO2-Fußabdruck zu verringern und die Umweltprobleme im Modesektor anzugehen. LILYSILK verwendet für alle seine Produkte natürliche, hochwertige Materialien, unter anderem das zum Patent angemeldete LILYÁUREA™ (https://www.lilysilk.com/us/gold-silk-2021), ein extrem hautfreundliches und ungefärbtes Seidengewebe, das in einem atemberaubend leuchtenden Goldton erstrahlt.Das jüngste nachhaltige Projekt von LILYSILK ist die Partnerschaft mit TerraCycle® (https://www.terracycle.com/en-US/brigades/lilysilk), einem weltweit führenden Anbieter von Recyclinglösungen, um den ersten Öko-Kreislauf für das Unternehmen in den USA zu implementieren. Die Zusammenarbeit ist eine Erweiterung der Zero Waste-Bewegung (https://www.lilysilk.com/us/zero-waste) von LILYSILK, die darauf abzielt, nicht verwertbare Stoffe zu recyceln und wiederzuverwenden, und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, eine bedarfsgerechte Produktion und eine starke biologische Abbaubarkeit der Produktverpackungen zu erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1884467/LILYSILK_Launches_LILYSILK_X_MIKA_NINAGAWA_Crossover_Collection.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1884468/Viola_Davis_Dons_LILYSILK_Deadline_Contenders_Event.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1884469/Anne_Hathaway_Exudes_Effortless_Chic_LILYSILK_During_75th_Cannes_Film.jpgPressekontakt:Sherry Zhang,+86-18068818410,sherry@bybest.cnOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuell