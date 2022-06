LIGNOLOC® ERHÄLT AUSZEICHNUNG ALS NACHHALTIGES PRODUKT DES JAHRES AUF DER TORQUE-EXPO 2022

Mauerkirchen/Oberösterreich (ots) -Die Torque-Expo Awards würdigen Leistungen und Errungenschaften sowie innovative Produkte, die mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen entwickelt wurden. 2022 erhielt LIGNOLOC® die Auszeichnung in der Kategorie Nachhaltiges Produkt des Jahres.Im Statement zur Auszeichnung heißt es: „Beck hat sein magaziniertes Nagelsystem aus Holz erstmals vor einigen Jahren vorgestellt und dieses Jahr das nachhaltige Sortiment erneut weiterentwickelt, diesmal mit Nägeln mit Kopf, die speziell für den Fassadenbau entwickelt wurden. Diese effizienten, metallfreien Nägel werden aus nachwachsendem Buchenholz hergestellt und vereinen Leistung und Nachhaltigkeit. Sie sind ideal für die zunehmende Zahl von Bauprojekten, die vollständig nachhaltige oder recycelbare Befestigungssysteme einsetzen wollen.“„Wir freuen uns sehr, dass wir für unser LIGNOLOC® Holznagelsystem diese Auszeichnung zeitgleich mit dem German Innovation Award in Gold erhalten haben. Der Preis ist für uns nicht nur eine besondere Anerkennung, sondern auch ein kräftiger Motivationsschub, unsere Mission der 360 Grad Ökologisierung des Holzbaus konsequent weiter voranzutreiben. Unser neuer Holznagel mit Kopf wurde zwar eigens für die Fassade entwickelt, eignet sich aber auch für viele andere Anwendungen im Innen- und Außenbereich und beweist, dass ökologischer Holzbau im Außenbereich genauso einfach umsetzbar ist wie im Innenbereich“, freut sich Geschäftsführer Christian Beck über die Auszeichnung.“Die Torque-Expo Awards – die Feierlichkeiten für den Bereich der Befestigungs- und Werkzeugindustrie – fanden im Mai 2022 auf der Torque-Expo im Exhibition Centre in Telford, UK, statt. Colin Jeffcoate, Sales Director „YB Fixings“, unserem LIGNOLOC®-Partner in UK, nahm die Auszeichnung stellvertretend für die Raimund Beck KG entgegen. Der Preis wurde von OPTIMAS gesponsert und verliehen.Foto unter: https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/c5a728Das Foto hier herunterladen (https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/c5a728)Pressekontakt:BECK - Raimund BECK KGMarketing & PR+43 7724 2111-0PR@beck-fastening.comwww.beck-fastening.comOriginal-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuell