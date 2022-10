LIFTE H2® erreicht umfassende Zertifizierungen gemäß ISO 27001 und SOC 2

Boston (ots/PRNewswire) -Wasserstoffkunden werden von höchsten Cybersicherheitsstandards profitierenBOSTON, 25. Oktober 2022 /PRNewswire/ – LIFTE H2, ein Branchenführer in der Entwicklung von Wasserstoffinfrastrukturen, nimmt Bedrohungen für die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Informationen unserer Kunden ernst. Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass LIFTE H2 die Zertifizierungen ISO 27001:2013 und SOC 2, Typ 1 erhalten hat.In dem Maße, wie die Wasserstoffindustrie wächst, wachsen auch die Bedrohungen gegen sie. Hacker, Terroristen, Unternehmensspione und andere böswillige Akteure nutzen zunehmend ausgefeiltere Mittel, um Lieferketten und Energieinfrastrukturen auf der ganzen Welt zu stören. Um dies zu bekämpfen, arbeitet LIFTE H2 daran, zuverlässige und sichere Methoden zu entwickeln, wobei der Cybersicherheit immer höchste Priorität eingeräumt wird. Durch die Einhaltung von Standards, die von weltweit anerkannten Organisationen festgelegt wurden, können unsere Kunden sicher sein, dass LIFTE H2 bewährte Methoden befolgt und gleichzeitig die Weiterentwicklung aller Aspekte der Wasserstoffwirtschaft voranbringt. Die Einhaltung der von ISO und SOC festgelegten Standards wird uns dabei helfen, die Konsistenz unserer Berichte, die Integrität unserer Plattformen, die Zuverlässigkeit unserer Sicherheitsprotokolle und die Sicherheit der Daten unserer Kunden zu gewährleisten.„Diese Zertifizierung zeugt vom fortlaufenden Engagement von LIFTE H2 für Informationssicherheit auf allen Ebenen", sagt CEO Matthew Blieske. „Die kontinuierliche und kompromisslose Einhaltung der Standards ISO 27001 und SOC 2 ist ein anspruchsvoller Prozess, der unserer Meinung nach jedoch für den Erfolg unserer Kunden von entscheidender Bedeutung ist."ISO 27001:2013 ist ein von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) veröffentlichter Standard für informationssicherheit. System of Organizational Controls (SOC) ist ein Paket von Berichten, die während eines Audits erstellt werden; die zweite Prüfungsstufe, SOC 2, bestätigt die Effektivität der Sicherheitsprozesse, der Aufsicht, des Lieferantenmanagements und der Risikominderung eines Unternehmens.Die Zertifizierungen von LIFTE H2 wurden von A-LIGN, einer unabhängigen und akkreditierten Zertifizierungstelle, basierend auf dem erfolgreichen Abschluss eines formalen Prüfungsprozesses ausgestellt. Diese Zertifizierungen sind ein Beweis dafür, dass LIFTE H2 die Vertraulichkeit und Integrität der Informationen unserer Kunden gewährleistet.Informationen zu LIFTE H2LIFTE H2® ist ein Entwicklungsunternehmen für Wasserstoffinfrastruktur, das umfassende Betriebslösungen für Kunden in Europa und Nordamerika entwickelt. Mit seinem Know-how in den Bereichen, Produktentwicklung, Systementwicklung, integrierte Lieferkettenentwicklung, Zuverlässigkeits- und betriebswirtschaftliche Analysen, Betrieb und Wartung, Asset Performance Management und digitale Plattformen kann das Team von LIFTE H2 Ihren Infrastrukturprojekten der nächsten Generation überlegene Lösungen bieten.Weitere Informationen über LIFTE H2 finden Sie unter https://www.lifteh2.com/.marketing@lifteh2.comMedienkontakt:marketing@lifteh2.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1927922/LIFTE_H2_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lifte-h2-erreicht-umfassende-zertifizierungen-gemaW-iso-27001-und-soc-2-301657321.htmlOriginal-Content von: LIFTE H2, übermittelt durch news aktuell