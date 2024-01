LH Aktie: Der weitere Knall!

Die Lh-Aktie weist eine Dividendenrendite von 4,36 Prozent auf, was jedoch 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen hat die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der 200-Tages-Durchschnitt der Lh-Aktie bei 1,12 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,92 HKD liegt, was einer Abweichung von -17,86 Prozent entspricht. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,97 HKD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-5,15 Prozent) liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lh-Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um die Lh-Aktie zeigen eine normale Diskussionsintensität im Netz und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Lh-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was 1,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie sogar um 10,34 Prozent über dem Durchschnitt, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.