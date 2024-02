LH Aktie: Das liegt auf Eis

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lh-Aktie ein Durchschnitt von 1,07 HKD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,93 HKD, was einem Unterschied von -13,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,92 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,09 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lh wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte Lh in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +7,56 Prozent, da die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -9,2 Prozent lag. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertraf die Aktie mit einer Rendite von -1,64 Prozent den Durchschnittswert von -4,98 Prozent im letzten Jahr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lh liegt bei 40, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".