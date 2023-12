LH Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs des Unternehmens Lh hat im vergangenen Jahr im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 5,86 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einer mittleren Rendite von -3,51 Prozent konnte Lh mit einer Rendite von 9,37 Prozent deutlich überzeugen. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 4,36 Prozent, was 1,96 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche (6,32) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde während des letzten Monats nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lh-Aktie hat einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 60 im neutralen Bereich. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Lh-Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.

