LH Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Lh-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,99 HKD lag, was einem Unterschied von -10,81 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,11 HKD entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,96 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,13 Prozent) liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Lh als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,08 insgesamt 81 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,28 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Lh mit einer Rendite von 5,86 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -6,25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Lh mit 12,11 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Lh-Aktie haben in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lh daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.