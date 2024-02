LH Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Aktie von Lh bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,34 %, was im Vergleich zur Durchschnittsrendite in der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit um 1,14 Prozentpunkte niedriger liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenzahlungen des Unternehmens unterdurchschnittlich ausfallen und die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" eingestuft wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das bei Lh derzeit bei 6,55 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als preisgünstig angesehen werden, was zu einer positiven Bewertung auf fundamentalen Kriterien führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Lh in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -1,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um -8,68 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,88 Prozent im Branchenvergleich für Lh. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Lh um 2,17 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lh derzeit bei 1,06 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,96 HKD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,92 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".