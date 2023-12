LHN Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Daher wird LHN mit einem RSI von 50 für 25 Tage ebenfalls als neutral eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung zu LHN wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt für die LHN-Aktie einen Wert von 0,35 SGD für die letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,36 SGD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenführend wird LHN somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz ergab, dass sich die Stimmung um LHN in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

