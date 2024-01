LG Electronics Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Dividendenrendite für Lg Electronics beträgt derzeit 0,66 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung unter den Marktteilnehmern gegenüber Lg Electronics. In den letzten Tagen gab es drei positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Lg Electronics daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Lg Electronics-Aktie als "Neutral" bewertet, da er 2,86 Prozent unter dem GD200 (104383,24 KRW) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, weist einen Kurs von 102006 KRW auf, was einem Abstand von -0,59 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs festgestellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Lg Electronics ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,61 auf, was 59 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (16,74). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.