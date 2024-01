LG Electronics Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die südkoreanische Firma LG Electronics schüttet eine Dividendenrendite von 0,66 % aus, was 2,18 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,84 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die LG Electronics-Aktie beträgt 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 64,34 weniger volatil als der RSI7, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der LG Electronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 104163,74 KRW liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 97100 KRW (-6,78 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 101596 KRW, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-4,43 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung für LG Electronics vergeben. Keine signifikanten Unterschiede wurden in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält LG Electronics daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.