LG Electronics Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lg Electronics beträgt derzeit 26,61, was 56 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Lg Electronics war in den letzten Tagen neutral. Es gab zwei Tage mit einer negativen Stimmung und kaum positive Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Lg Electronics. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt.

Die Dividendenrendite von Lg Electronics liegt bei 0,66 Prozent, was 2,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche eher unrentabel ist, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 102.421,65 KRW lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 99.300 KRW, was einem Unterschied von -3,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Lg Electronics-Aktie kurz- und langfristig betrachtet eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.