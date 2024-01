LG Display Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Lg Display-Aktie wurde ein RSI-Wert von 18 für die letzten 7 Tage gemessen, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 47,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lg Display.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lg Display-Aktie derzeit 4,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Lg Display ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,43 auf, was 92 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Investoren, die in die Aktie von Lg Display investieren, einen geringeren Ertrag von 2,12 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen, da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Daher ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".