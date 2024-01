LG Display Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Lg Display verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,16 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche (20,19 Prozent) einem Unterschied von 22,36 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (8,03 Prozent) liegt der Kurs aktuell um 10,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung von Anlegern bezüglich des Aktienkurses wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung selbst eingeschätzt. In diesem Fall wurden über soziale Plattformen überwiegend positive Kommentare zu Lg Display abgegeben, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Lg Display derzeit als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 13550,53 KRW liegt und der Aktienkurs (13290 KRW) um -1,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 von 12818,2 KRW in den letzten 50 Tagen weist eine Abweichung von +3,68 Prozent auf, was auch zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lg Display einen Wert von 5 auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 73,81) deutlich darunter liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.