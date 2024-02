LG Display Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Lg Display intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Lg Display, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lg Display mit einem Wert von 5,43 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse der Lg Display-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12378,15 KRW liegt. Der letzte Schlusskurs von 11840 KRW weicht um -4,35 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Einschätzung, da der letzte Schlusskurs von 12006,42 KRW nur eine Abweichung von -1,39 Prozent aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lg Display-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (57,22) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Kennzahlen, der technischen Entwicklung und des RSI eine neutrale Gesamtbewertung für die Lg Display-Aktie.